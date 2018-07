Cancelamento de vôos atinge 14,6% em todo o País A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) registrava, às 14 horas de hoje, 151 vôos cancelados, ou 14,6% do total de 1.036 vôos programados até o período. O índice de decolagens atrasadas era de 11,5%, representando 119 vôos. Dez vôos foram cancelados no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, onde outros dois vôos estavam com atrasos de mais de 30 minutos, entre os 129 programados. Já em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de Cumbica, dos 114 vôos previstos, 19 estavam com alteração de horários e sete foram cancelados. Segundo boletim da Infraero, as empresas aéreas Gol e TAM registravam atrasos em 44 vôos cada uma. A Gol cancelou 41 vôos dos 323 e 12 vôos foram cancelados do total de 397 da TAM.