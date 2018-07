Câncer no BB britânico aumenta procura por prevenção

A farta exposição na mídia da luta que uma conhecida celebridade britânica está travando contra o câncer acabou servindo como campanha para promover a realização de exames para a detecção da doença. Jade Goody, de 27 anos, se tornou uma celebridade no Reino Unido em 2002, quando participou do programa Big Brother, e seu calvário na luta contra o câncer cervical está sendo acompanhado publicamente por canais de TV e vários jornais britânicos. Nesta quinta-feira, 19, um programa da TV britânica mostrará Jade, que está em estado terminal, se submetendo a um tratamento de quimioterapia. Dados de autoridades de saúde indicam um aumento considerável nos números de exames preventivos de câncer cervical realizados no país desde que o drama de Jade se tornou público, em agosto de 2008. Segundo o jornal The Guardian, o Hospital da Universidade de Lewisham, no sudeste de Londres, registrou um aumento de 21% nos testes em agosto de 2008, em comparação ao mesmo período de 2007. A organização especializada em câncer cervical, Jo's Trust, acredita que isso esteja relacionado à ampla ressonância do caso de Jade Goody. "O fato é que (a doença de Jade Goody) está constantemente no noticiário e isso claramente faz uma diferença", disse Robert Music, diretor do Jo's Trust, ao diário britânico. Segundo The Guardian, o câncer cervical é o segundo tipo de câncer que mais mata mulheres com pouco mais de 30 anos de idade na Grã-Bretanha. Apesar disso, estima-se que 40% das mulheres com menos de 35 anos não façam testes preventivos regulares. Na última década, o número de mulheres que se submeteram ao exame caiu de 83% para 79%. "O teste não é muito agradável", disse Katie Boyd, patologista da central de atendimento da rede pública de saúde para as cidades de Bournemouth e Poole, ao jornal britânico. "As pessoas não aparecem porque estão constrangidas ou não têm tempo." Jade Goody, que é de origem pobre, tem cobrado por entrevistas exclusivas por sua participação em programas de TV. Seus assessores dizem que ela deseja arrecadar fundos para garantir a educação dos filhos. "Eu vivi toda a vida adulta falando sobre a minha vida", disse Goody ao tablóide britânico News of The World em uma entrevista na semana passada. "A única diferença é que agora eu estou falando sobre a minha morte. Está OK. Eu vivi na frente das câmeras. E talvez eu vou morrer na frente delas." De acordo com o jornal britânico The Times, ela deverá receber o equivalente a US$ 140 mil pela participação no programa, a ser exibido pelo canal Living TV. Esse valor se somará ao montante de US$ 1 milhão pago pela revista especializada em celebridades OK! pela cobertura exclusiva de seu casamento, no próximo domingo, com o namorado, Jack Tweed. Este acordo prevê ainda a cobertura exclusiva da cerimônia de batismo de seus filhos Freddie, de 4 anos, e Bobby, de 5 anos, que poderá ocorrer após sua morte. Depois de virar uma celebridade nacional graças ao Big Brother de 2002, Goody esteve constantemente nas manchetes dos jornais britânicos. Ela lançou uma linha de produtos de beleza e foi apresentadora em programas de TV. Foi durante uma participação na versão do Big Brother na Índia, em agosto de 2008, que Jade Goody descobriu que sofria de câncer cervical. Na semana passada, seus médicos disseram que o câncer havia se espalhado pelo fígado e intestino e que não tinha cura. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.