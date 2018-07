Câncer no intestino cresce no País

O câncer de intestino (cólon e reto) será o terceiro tipo de tumor de maior incidência no Brasil em 2010, passando o de pulmão, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Uma dieta rica em gorduras, carne vermelha e baixo teor de cálcio, além de obesidade e sedentarismo, são fatores que contribuem para esse tipo de câncer.

"Todo mundo sabe que o tabagismo causa câncer, mas pouco se fala sobre a adoção de hábitos alimentares saudáveis. Um alto consumo de vegetais e frutas é fator de proteção contra a doença", disse o diretor-geral do Inca, Luiz Antonio Santini. Segundo ele, a alimentação poderia prevenir o surgimento de 35% de novos casos de câncer e o controle do tabagismo, 30%.

De acordo com a Estimativa 2010-2011 de Incidência do Câncer no Brasil, serão diagnosticados 56 mil novos casos de câncer do intestino até 2011 - 28 mil por ano - e 55 mil no pulmão - 27,5 mil por ano. Nos países desenvolvidos, os tumores intestinais ficam atrás apenas dos localizados na próstata.

Nas regiões mais ricas do Brasil, Sul e Sudeste, o câncer de intestino já está em segundo lugar no ranking. O aumento das estimativas se dá principalmente entre mulheres. O câncer de mama continua a ser o mais prevalente na população feminina, mas os tumores no cólon e reto serão até mais frequentes que o de colo do útero.

"Nessas regiões, as mulheres estão se expondo mais ao tabagismo, sobrepeso, obesidade e sedentarismo", explica o coordenador de Prevenção e Vigilância do Inca, Claudio Noronha. Por outro lado, a cultura de fazer o exame preventivo para o colo do útero (papanicolau) está mais consolidada.

A estimativa de novos casos de câncer é divulgada pelo Inca a cada dois anos e tem como base os Registros de Câncer de Base Populacional de 20 cidades. É a estatística que reflete com mais proximidade a realidade dos novos casos da doença, apesar de indicar estimativas (mais informações nesta página).

No total, dois em cada mil brasileiros terão algum tipo de câncer em 2010. O Inca prevê 489.270 novos casos da doença no ano que vem (para 2008 e 2009, a previsão foi de 466 mil novos casos por ano). Desse total, 52% atingirão mulheres, e 48%, homens. "Esse resultado se deve à população feminina brasileira ser muito maior que as masculina e elas terem uma expectativa de vida maior", justifica Santini. Ele acrescentou que o câncer é uma doença crônica ligada ao envelhecimento e destacou que 40% desses novos casos poderiam ser prevenidos pelo fim do tabagismo, adoção de hábitos alimentares saudáveis, práticas de atividades físicas e uso de proteção solar.

"INDIGNIDADE"

Faz seis anos que a atriz Lolita Rodrigues, de 80 anos, que interpreta dona Noêmia, a mãe do personagem Marcos na novela Viver a Vida, teve diagnosticado o câncer no intestino. A filha dela, médica, desconfiou da fraqueza da mãe. Os exames revelaram a doença, ainda no início, sem metástase.

"Não tive tempo de ficar nervosa nem de chorar. Soube na sexta, operei numa segunda. Só chorei de alegria, quando a médica disse que eu não precisaria fazer quimioterapia", contou a atriz, que na época gravava a novela Kubanacan.

Sedentária e com dieta baseada em congelados, Lolita só fez uma modificação na alimentação, depois do diagnóstico do câncer: acrescentou meia taça de vinho tinto às refeições. Ela diz seguir à risca as ordens médicas para repetir os exames de controle. "Tenho artrite, osteoporose, pressão alta, mas não me abato, porque sou uma pessoa feliz. Só tenho uma coisa a dizer: a velhice é uma indignidade", completa.