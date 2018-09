Cancún não resolverá todas as questões, diz embaixador Luis Alfonso de Alba, embaixador do México e principal negociador de clima do país, afirmou ontem que a reunião em Cancún no fim do ano não resolverá todas as questões pendentes para um tratado climático. "A negociação não vai terminar em Cancún, não vai terminar na África do Sul (onde será a COP-17, em 2011)", disse, em Bonn, na Alemanha. O encontro é preparatório para a Conferência do Clima da ONU no México, a COP-16.