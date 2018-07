Candidata a deputada recebe ameaças de ex-marido

De ontem para hoje ela recebeu nove torpedos no celular com xingamentos e ameaças de agressão física e de morte. De acordo com Ana, ela já registrou mais de 10 boletins de ocorrência, constando violência física, violência verbal, violência doméstica e ameaças de morte. Com as mensagens como prova, ela registrou o boletim no 78º DP, nos Jardins. Amanhã, a candidata pretende fazer outra denuncia na Delegacia da Mulher. A reportagem tentou entrar em contato com Perlaky, mas ele não atendeu as ligação.