Candidato a prefeito sofre atentado em Atibaia (SP)

Acompanhado de um segurança particular, um 3º sargento PM aposentado, de prenome Hélio, de 51 anos, ambos ocupando um Gol cinza, alugado, o político foi surpreendido por um veículo, de placas e modelo não anotados, na altura do nº 16 da Avenida Jerônimo de Camargo. O candidato e o segurança, segundo a polícia, voltavam de uma reunião com membros da Associação de Moradores do mesmo bairro.

As vítimas não souberam dizer à polícia quantos homens estavam no veículo que as abordou. Foram feitos vários disparos contra o Gol ocupado por Wanderley. Pelo menos sete deles atingiram o veículo. O sargento aposentado revidou aos disparos, mas ele e o vereador, ainda com o carro em movimento, resolveram pular pela porta oposta ao do motorista.

Com alguns ferimentos, nenhum grave, em razão da queda, o vereador foi atendido no Hospital Albert Sabin, enquanto o segurança foi medicado em uma unidade de Assistência Médica Ambulatorial (AMA). Segundo a Polícia Civil, não foi anunciado assalto às vítimas. Além disso, a quantidade de tiros efetuados pelos desconhecidos também leva a polícia a trabalhar com a hipótese de tentativa de homicídio.

Policiais militares do 34º Batalhão do Interior realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito havia sido detido até o meio da madrugada desta quinta-feira. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Atibaia, localizado na Vila Maria.