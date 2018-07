Candidato a vereador mais votado em Miraí-MG é morto

Os criminosos fugiram e as polícias Civil e Militar montaram cercos na região, mas, até o início da tarde, eles não haviam sido encontrados. Pouco após o assassinato, policiais conseguiram encontrar a moto usada no crime. O veículo, com placa do Rio de Janeiro, é roubado e foi abandonado pelos suspeitos na saída do município em direção a Muriaé.

A polícia acredita que os criminosos estavam de tocaia esperando a vítima e trata o caso como execução. Apesar de ter sido o candidato a vereador mais votado em 2008, Aloísio, que era produtor rural, foi impedido de assumir o cargo pela Justiça Eleitoral por ter usado documento falso. Apesar de os responsáveis pelas investigações ainda não saberem o que levou ao assassinato, não está descartada a hipótese de motivação política.