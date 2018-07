Candidato do PSB defende fim de fator previdenciário em comício no Recife

“Os nossos adversários são aqueles que não deixam acabar com o fator previdenciário e obrigam o trabalhador que contribuiu com cinco salários, com dois salários mínimos, se aposentar depois, para o resto da vida, com um salário mínimo. Nós vamos mudar isso”, disse Albuquerque, em um palanque ao lado de Marina Silva, no Recife.

A extinção do fator previdenciário, implantado durante o segundo mandato do governo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) para evitar aposentadorias precoces e desafogar as contas da Previdência Social, é uma antiga reivindicação dos movimentos sindicais.

Os candidatos do PSB não deram detalhes sobre como seria viabilizado o eventual fim do fator previdenciário.

Na sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff disse durante evento de campanha no Rio Grande do Sul que ser for reeleita não acabará com o fator previdenciário. "Acho que quem falar que vai acabar com fator previdenciário tem que falar como é que paga (os benefícios)", disse Dilma. [nL2N0QS225]

Eduardo Campos, que encabeçava a chapa do PSB à presidência da República, morreu no último dia 13 em um acidente de avião em Santos. Na noite anterior à sua morte, Campos defendeu a reforma da previdência e criticou o fator previdenciário, em entrevista ao Jornal das Dez da GloboNews. [nL2N0QJ05N]