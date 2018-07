Candidato governista à Presidência do Uruguai recupera apoio, revela pesquisa A coalizão de esquerda Frente Ampla conteve sua queda nas intenções de voto para as eleições presenciais de 26 de outubro no Uruguai, embora um segundo turno ainda seria necessário contra o oposicionista Partido Nacional, criando um cenário incerto, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira.