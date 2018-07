Candidato passa mal durante prova em Sorocaba-SP O candidato Gustavo de Souza Rocha Caldana passou mal e não conseguiu terminar a prova da Fuvest hoje, em Sorocaba (SP). Ele foi o primeiro a sair assim que o portão abriu, às 16 hs, no prédio da Unip, no bairro do Éden, onde 2,3 mil candidatos fizeram a prova. "Acordei com dor de garganta e vim para a prova meio na raça, mas não deu. Estava febril e com dificuldade para me concentrar. Agora é esperar a próxima", disse o rapaz, que pretende cursar Letras na Universidade de São Paulo (USP).