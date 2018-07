Candidato pega duas caronas para fazer prova da Fuvest O candidato Sérgio Luis de Nadai, de 18 anos, precisou pedir carona na rodovia Castello Branco para chegar a tempo de fazer a prova da segunda fase da Fuvest nesta segunda-feira, em Sorocaba, no interior paulista. Ele mora em Tietê e o carro em que viajava com o irmão mais velho sofreu uma avaria elétrica na altura do km 111 da estrada, próximo de Boituva.