Candidatos à UFRJ têm maior incerteza

"O Enem é todo diferente (em relação à correção). Não sei como fica a avaliação das competências. Por isso estamos esperando a decisão da Justiça e do MEC", diz a pró-reitora de Graduação da UFRJ, Ângela Santos da Rocha. Medicina, por exemplo, o curso mais concorrido, dá peso 3 à área Ciências da Natureza. "Estamos como os alunos, aguardando o que vai acontecer."

A adesão da universidade para a seleção de 100% das suas vagas foi a principal novidade do Enem deste ano. A UFRJ é instituição que vai oferecer o maior número de vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Na escola Miguel Couto, do Rio, o coordenador de vestibular, Antonio Bottino, afirma que os alunos têm feito uma "contabilidade" com as questões que acertaram entre as 13 canceladas para prever o desempenho. "O aluno teme porque não sabe o que vai acontecer. Até porque, para ele, não há transparência quanto à sua nota", diz Bottino. Entre os alunos, o clima é de desconfiança. "Acho que a UFRJ escolheu de última hora dar peso diferente. Acertei pelo menos metade", diz o estudante Rafael Santos da Silva, de 20 anos.

O pró-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, espera que, no fim, a decisão da Justiça seja localizada. "Acho que não haveria nenhum prejuízo se fosse local." A federal estuda adotar pesos diferentes para cada área. "Estamos esperando outras edição para avaliar essa necessidade."