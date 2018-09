Candidatos a vagas em universidades federais são beneficiados pela Justiça

A defensora Ana Luísa Zago de Moraes obteve para um estudante a reserva preventiva de vaga no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no curso de Ciências Tecnológicas na Universidade Federal do ABC ou na Universidade Federal de São Paulo. Segundo o despacho, o candidato afirma que preencheu corretamente a cor do caderno de questões no cartão-resposta, mas recebeu nota zero em todas as provas do segundo dia de Enem.

No outro caso, a defensora Beatriz Noronha de Oliveira obteve a vista de prova para um estudante que fez o exame, mas recebeu zero. O MEC afirma que vai analisar as decisões judiciais.