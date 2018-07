Candidatos ao Mister Brasil defenderão causa ambiental

O diretor-executivo do concurso, Henrique Fontes, explica que, além dos candidatos estaduais, entraram na disputa deste ano representantes de municípios e ilhas que promovem projetos de proteção ambiental. Foram incluídos concorrentes do Atol das Rocas (RN), Ilhabela (SP), Fernando de Noronha (PE), Ilha do Mel (PR) e Ilha dos Lobos (RS). "É a maneira que encontramos para chamar a atenção para as excelentes iniciativas ambientais feitas nessas localidades", destacou.

A iniciativa surgiu da parceria entre a Mister Brasil Mundo, empresa que coordena o evento, e a ONG Amigos da Terra, entidade que atua na promoção do desenvolvimento sustentável da Floresta Amazônica dentro dos limites do território brasileiro. Fontes lembrou que ação semelhante já foi vista no concurso Miss Brasil 2009, que elegeu a mulher mais bonita do País. "É uma parceria importante, que volta o olhar das pessoas para projetos de proteção ambiental", explicou. "Não será a eleição da beleza pela beleza, mas uma beleza com propósito", acrescentou.

O concurso Mister Brasil 2010 acontece na próxima quinta-feira, no Hotel Tivoli Mofarrej, na capital paulista. O evento será acompanhado por 300 convidados e por um júri feminino composto de celebridades e figuras do mundo da moda e beleza. Já foram confirmados os nomes da estilista Eugênia Fleury, da decoradora Bya Barros, da socialite Yara Baumgart e da promoter Alicinha Cavalcanti para a comissão julgadora.

O candidato eleito participará do Mister Mundo 2010 no dia 10 de março, na Coreia do Sul, onde concorrerá com 80 candidatos ao título de homem mais bonito do planeta. De volta ao Brasil, o vencedor será contratado como garoto propaganda da ONG Amigos da Terra. Confira o perfil dos candidatos deste ano: http://www.misterbrasilmundo.com.br/candidatos.htm