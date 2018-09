Candidatos devem imprimir confirmação Os candidatos que não receberam o cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem imprimir o documento no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). A apresentação é obrigatória no dia da prova. Além do número da inscrição, o documento traz também informações sobre local e horário das provas, marcadas para 6 e 7 de novembro.