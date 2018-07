Candidatos do Enem se atrasam e acham portão fechado Apesar da correria, muitos candidatos não conseguiram chegar a tempo de entrar nos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste sábado, 8. A orientação do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação responsável pelo exame, era para fechar os portões às 13h em todo o País.