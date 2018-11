Candidatos do ProUni têm até hoje para confirmar dados Os candidatos pré-selecionados em segunda chamada a bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até hoje para comprovar as informações prestadas durante a inscrição junto às instituições de ensino em que foram selecionados. Os inscritos que ainda não verificaram sua classificação devem acessar a página eletrônica do ProUni e informar o número da inscrição do Enem de 2007 ou do CPF. Os candidatos que não foram classificados desta vez ainda têm oportunidade na terceira chamada, que será divulgada em 1º de agosto.