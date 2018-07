Candidatos do PT e PSB estão em empate técnico em Fortaleza, diz Datafolha Os candidatos à prefeitura de Fortaleza Elmano de Freitas (PT) e Roberto Claudio (PSB) estão em empate técnico na disputa do segundo turno, com 42 por cento e 37 por cento das intenções de voto, respectivamente, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira.