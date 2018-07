Candidatos enfrentam 7 disciplinas na 2ª fase da Fuvest

No domingo, dia 5, eles fizeram a prova de Português e Redação. Professores ouvidos pelo Estado comentaram que a prova foi boa e o tema da redação surpreendeu. Os estudantes tiveram que escrever um texto sobre a questão do Idoso na sociedade. A Fuvest registrou abstenção de 7,8% dos candidatos (o número de faltosos foi de 2.542, ante 32.569 convocados.

A 2ª fase da Fuvest tem mais um dia de prova na terça, dia 7. São 12 questões de duas ou três disciplinas, de acordo com a carreira escolhida. Na segunda e na terça a ''TV Estadão'' vai transmitir a correção das provas a partir das 19h30. Professores do Cursinho da Poli comentam ao vivo a prova (www.estadao.com.br/aovivo). Candidatos podem enviar perguntas pelo Twitter com a hashtag #participaestadao ou postar comentários na página do Estadão.edu no Facebook (www.facebook.com/estadao.edu).

A Fuvest seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP) e para Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. A USP oferece neste ano 11.057 vagas e a Santa Casa, 100. Do dia 8 ao dia 10 de janeiro acontecem as provas de habilidades específicas para cursos que contam com essa modalidade. A divulgação da 1ª chamada de convocados está marcada para dia 1 de fevereiro.