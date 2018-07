Candidatos fazem prova da Fuvest Trinta minutos antes da abertura dos portões, a movimentação dos candidatos da Fuvest, exame de ingresso para a Universidade de São Paulo (USP), era tranquila nos arredores da Uninove-Barra Funda, ao lado da estação de metrô Barra Funda, na zona oeste da capital. Os estudantes, que chegaram adiantados, já aproveitam para ver a sala em que farão o vestibular. As listas com os locais foram afixadas no portão da faculdade.