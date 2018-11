Candidatos reclamam das notas do exame Bastaram as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serem divulgadas na internet, anteontem, para que surgissem candidatos indignados com elas. A reclamação é de incoerências entre as notas e número de acertos e a falta de transparência do modelo de correção da prova, a Teoria de Resposta ao Item (TRI).