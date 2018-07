Candidatos se declaram a favor de união civil

Dilma Rousseff (PT) afirmou em junho, no programa Roda Viva, da TV Cultura, que apoia a extensão dos benefícios "básicos", como herança e aposentadoria do companheiro, a casais gays. "Sou a favor da união civil. A questão do casamento é uma questão religiosa", afirmou.

Antes, o tucano José Serra declarara não ver problema "nenhum". "Agora, o debate de casamento e não casamento é de questões religiosas, de igrejas." Dias depois, foi além e defendeu a adoção por pais homossexuais.

Evangélica, Marina Silva (PV) foi a mais enfática na rejeição: afirmou não ser favorável. Depois, disse-se a favor da união civil "de bens". /