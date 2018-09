Caneca de ouro puro da Pérsia vai a leilão

Uma caneca de ouro que dataria dos séculos 3º ou 4º vai a leilão no dia 5 de junho, e os leiloeiros esperam arrecadar US$ 100 mil. A peça está sendo anunciada pelos leiloeiros Duke's, de Dorchester, na Grã-Bretanha, como um tesouro antigo da Pérsia. A caneca é de ouro puro e tem dois rostos femininos encrustados em cada lado. Na testa de cada uma das mulheres, aparecem cobras entrelaçadas. A peça passou os últimos 60 anos guardada em um baú debaixo da cama de um homem. A caneca, que teria sido um presente do avô dele, foi redescoberta quando o homem se mudou no ano passado. O britânico afirma nunca ter imaginado que o avô, que era dono de um ferro-velho, tivesse deixado uma herança tão valiosa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.