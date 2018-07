Caneta de juiz não controla atitude na rede

No início da semana, a UE abriu uma investigação antitruste. Alegam que o Google tem controle sobre quem aparece ou some da internet - e isto seria poder demais para uma empresa só.

No fim do ano passado, a derrota foi na França. Um tribunal afirmou que o Google não pode, como deseja, digitalizar livros que já saíram dos catálogos das editoras. Em outros países, os juízes têm tido o cuidado de equilibrar o dilema: o interesse do leitor de ter acesso a um livro que não está no mercado contra a lei de direitos autorais, mesmo quando o autor não é localizável.

A internet em geral, o Google em particular, está fazendo o mundo reavaliar velhas convicções. Novas possibilidades tecnológicas permitem acesso a mais e mais informação - o que às vezes é bom, mas nem sempre.

Cortes distintas encaram os novos dilemas de formas diferentes. Na Europa a opção tem sido conservadora. O problema é que a caneta de juiz não controla o comportamento na rede.