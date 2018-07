Canil é condenado a pagar R$ 4,9 mil a consumidor

O caso foi em maio de 2009. Após o animal morrer de parvovirose, o autor procurou ser ressarcido do valor pago pelo animal (R$ 886), mas a empresa se recusou e ofereceu outro filhote em troca. O comprador não aceitou, já que temia que outro animal também teria o vírus.

Segundo o desembargador Sá Moreira de Oliveira, "o animal foi adquirido em 9 de maio e já no dia 12 apresentou sintomas compatíveis com a enfermidade apontada, deduzindo-se, portanto, que, quando da aquisição, já estava com a moléstia". O canil foi condenado a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 2.914,42 e R$ 2 mil por danos morais. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.