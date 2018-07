Cano estoura e água ultrapassa altura das casas em Liverpool

LIVERPOOL - Um cano de água causou uma grande inundação e pelo menos cem casas e uma escola primária tiveram que ser evacuadas em Merseyside, na região de Liverpool, na Grã-Bretanha. O cano de abastecimento explodiu no cruzamento de duas ruas e a grande coluna de água chegou a ficar mais alta do que as casas em volta.

Os bombeiros foram chamados e os moradores da região tiveram que ser retirados de suas casas com a ajuda de barcos infláveis. Muitos foram levados para um centro comunitário da região. A água chegou a alcançar quase um metro de altura.

Esta é a quarta vez que um cano de abastecimento de água explode na região nos últimos cinco anos, mas a companhia responsável afirma que ainda é cedo para estabelecer uma ligação entre os incidentes.

