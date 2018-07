Canoa vira e quatro da mesma família morrem afogados na PB

Quatro pessoas morreram afogadas na segunda-feira, 2, quando a canoa em que estavam virou, no Rio Paraíba, em João Pessoa. Uma criança de 8 anos continua desaparecida e outros cinco passageiros conseguiram se salvar. As dez pessoas, todas da mesma família, voltavam de um passeio em uma canoa de 5 metros de comprimento. As buscas à criança são feitas pelo Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos da Paraíba, com a ajuda de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. "Tudo leva a crer que o excesso de passageiros fez a canoa virar", disse o capitão dos portos da Paraíba, Paolo Coirolo. Ele também informou que havia correnteza no local em que aconteceu o acidente. O rio tem águas turvas e, por estar próximo ao mar, sofre influência da maré. Os mortos são duas mulheres e dois homens, um deles o dono da embarcação, Giovani Salviano da Silva. O grupo faria um percurso de 3 quilômetros, entre a região da Prainha e Forte Velho, onde moravam.