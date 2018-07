Cansado de assaltos, comerciante faz apelo a ladrões Depois de ser assaltado três vezes seguidas, o dono de uma loja na região central de Sorocaba (SP) decidiu fazer um apelo aos marginais. Ele mandou fazer e estendeu uma faixa na entrada do estabelecimento, com os dizeres: "Srs. Ladrões e Assaltantes. Como esta avenida está abandonada e a segurança pública é de mintirinha (sic), por favor, queiram se organizar para todos não virem ao mesmo tempo". O apelo chama a atenção de quem passa pela avenida Afonso Vergueiro, uma das mais movimentadas da cidade, principal ligação entre as zonas leste e oeste.