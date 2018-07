Cantareira segue registrando piores níveis O índice que mede o volume de água armazenado no Sistema Cantareira continua registrando níveis cada vez piores de capacidade. Hoje, o nível dos reservatórios está em 13,5%, 0,1 ponto porcentual abaixo do patamar registrado ontem, de acordo com dados na página da internet da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Há um ano, o nível estava em 62%.