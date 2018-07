Cantareira sobe 0,1 ponto porcentual e chega a 69 dias sem queda

Mesmo sem receber chuva nas últimas 24 horas, o Sistema Cantareira registrou alta de 0,1 ponto porcentual no volume armazenado neste sábado. Segundo os dados divulgados diariamente pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o manancial, que é o mais prejudicado pela crise hídrica na região metropolitana, chegou a 19,9% de sua capacidade. É o 69º dia que o Cantareira fica sem registrar queda na reserva de água.

Pelo novo método de cálculo usado pela Sabesp, o Cantareira passou de 15,3% para 15,4%. Há algumas semanas, a Sabesp passou a divulgar esse novo índice para a contagem da reserva do sistema, após pressão do Ministério Público Estadual.

Na prática, tanto a antiga metodologia quanto a nova consideram o mesmo volume de água armazenada disponível. O que muda é a base de comparação. Na antiga, a porcentagem é resultado da divisão do volume armazenado pelo volume útil, que desconsidera as reservas técnicas, chamadas de volume morto. Na nova metodologia, a água disponível no manancial é comparada ao volume total, que traz a capacidade do Cantareira incluindo os volumes mortos 1 e 2.