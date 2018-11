Cantor cego bate recorde dirigindo a 300 km/h

O cantor pop cego da Turquia Metin Senturk bateu um recorde de velocidade nesta sexta-feira, ao dirigir uma Ferrari F430 a 300 quilômetros por hora.

O artista, conhecido no país pelo bom humor com que trata a sua deficiência, realizou a façanha na pista de pouso de um aeroporto próximo a Urfa, cidade no leste da Turquia.

Para bater o recorde, reconhecido pelo Guinness World Records, Senturk recebeu instruções do ex-piloto de rally profissional Vulkan Isik, que dirigiu um carro atrás da Ferrari de Senturk.

O cantor descreveu a experiência como uma "dança com a morte".

Senturk teve o apoio da Associação Mundial de Deficientes, que ele mesmo fundou.

O recorde anterior era de um gerente de banco britânico, que alcançara 284 km/h.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.