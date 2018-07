Cantor Emílio Santiago é internado após sofrer AVC

O cantor Emílio Santiago, de 66 anos, foi internado na manhã de ontem no Hospital Samaritano após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) do tipo isquêmico, em que não há hemorragia. Ele está consciente, mas tem dificuldades para movimentar o lado direito do rosto. Segundo boletim médico, seu estado de saúde "inspira cuidados".

Santiago estava sozinho em casa, no Flamengo, quando começou a se sentir mal. O cantor foi encontrado pela empregada, que chamou uma ambulância. Ele chegou ao hospital às 8 horas e recebeu a medicação alteplase, indicada para tratar AVC isquêmico até quatro horas e meia depois do início dos sintomas.

Se o paciente recebe o remédio nos primeiros 90 minutos depois do início do AVC, a chance de ele se recuperar sem sequelas é de 90%, diz a presidente da Rede Brasil AVC, Sheila Martins. "O medicamento desentope a artéria e permite que o sangue retorne à região", explicou a médica. O remédio não é indicado para o AVC hemorrágico, por aumentar o fluxo sanguíneo.

As apresentações de Santiago, que estava em turnê com o show Só Danço Samba, estão suspensas em Campinas e no Rio. / C.T.