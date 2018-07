Cantor Hudson é detido por porte ilegal de armas

De acordo com o delegado, o cantor foi abordado pela Polícia Militar pouco antes das 3 horas da manhã, na cidade de Limeira. No veículo do músico, a PM encontrou uma pistola 380 e um revólver calibre 38. Apesar de Hudson ter registro das duas armas, ele não tem porte de armas.

À polícia, segundo Ventura, Hudson disse que levava as armas no carro porque iria, nesta quarta-feira, a um estande de tiro. Autuado em flagrante por porte ilegal de armas, o fiança foi estabelecida em R$ 6 mil, valor pago pelo advogado do cantor. O delegado afirma que Hudson pode responder em liberdade pelas armas serem de calibre permitido e por terem registro. Hudson foi liberado da delegacia por volta das 8 horas da manhã.