Cantor Luciano é condenado por agressão no RS O cantor Welson David Camargo, mais conhecido como Luciano, da dupla Zezé di Camargo e Luciano, foi condenado a pagar uma indenização de R$ 30 mil por ter agredido um homem quando participava de um comício, em Porto Alegre, durante a campanha política de 2004. Luciano deu uma "voadora" pelas costas do homem, de mais de 50 anos, além de um golpe no seu rosto e um chute no seu escroto.