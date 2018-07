Cantor Luciano está internado em Curitiba, no PR O cantor Luciano, da dupla Zeca di Camargo e Luciano, está internado no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, no Paraná. A informação foi dada à rádio CBN de Curitiba por um representante comercial de um laboratório, que estava na UTI quando ele teria chegado, por volta das 9 horas. "Na verdade, ele passou mal, não sei onde ele estava, talvez em um hotel", disse o representante. "Aí deu entrada no Pronto Socorro e foi direto para a UTI." Segundo ele, o atendimento foi rápido, mas o cantor ainda continuava internado. "Até onde se sabe ele está bem", afirmou.