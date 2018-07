Cantor Luciano foi internado em Londrina O cantor Luciano, da dupla Zezé di Camargo e Luciano, passou três horas da tarde de ontem no Hospital do Coração, em Londrina (PR). Segundo boletim do hospital, ele apresentou "quadro de indisposição". Foi medicado e passou por exames laboratoriais. "Após avaliação de especialistas, foi liberado para seguir com suas atividades às 18 horas."