Cantor Magro, do MPB4, morre aos 68 anos em SP

Em nota de pesar publicada no site oficial do grupo MPB-4, o colega Aquiles Rique Reis lamenta o falecimento. "Meus amigos, depois de longa luta pela vida, Antonio José Waghabi Filho, o Magro do MPB4, nos deixou. Com ele vai junto uma parte considerável do vocal brasileiro. Com ele foi a minha música. Fraternalmente, Aquiles."

O corpo do cantor será velado até as 21h desta quarta na Hospital da Beneficência Portuguesa, de onde seguirá para o Crematório da Vila Alpina para a cerimônia de cremação, que está agendada para as 11h da próxima quinta-feira.

Magro iniciou sua carreira com estudos de piano e integrou a banda Sociedade Musical Patápio Silva como segundo clarinetista. Em 1959, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou música com especialistas da área.