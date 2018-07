Cantor Nasi terá que indenizar fã atingido por microfone

Segundo o rapaz, o cantor, percebendo que estava sem microfone, pegou outro e continuou a cantar como se nada tivesse acontecido. O ferido foi encaminhado ao hospital, onde foi diagnosticada uma lesão grave no olho esquerdo. Ele afirmou que, apesar de não ser a primeira vez que o cantor faz a brincadeira nos shows, Nasi continua com a atitude irresponsável e habitual. Por isso, pediu a condenação do cantor e a do Sesc, que sediou o show, por danos morais.

A ação foi julgada parcialmente procedente. Nasi foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 14 mil e o Sesc foi absolvido. Em sua decisão, o juiz Afonso de Barros Faro Júnior entendeu que a causa dos danos provocados ao autor decorreu exclusivamente da conduta do cantor.