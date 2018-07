Cantor Netinho é transferido para hospital em SP

O cantor foi hospitalizado no dia 23 de abril para realização de exames, queixando-se de fortes dores abdominais, após exercícios físicos intensos. Desde então, enfrenta complicações durante a internação.

Netinho foi diagnosticado com tumores benignos no fígado e submetido à biópsia para a retirada de amostra do material, para análise. Entretanto, durante o procedimento, uma artéria se rompeu e o cantor precisou passar por uma pequena cirurgia.

No domingo, 5, Netinho estava com previsão de alta médica, quando apresentou um quadro de inflamação em um hematoma provocado provavelmente por bactérias do intestino. Ele passou por uma drenagem cirúrgica, na última segunda-feira, 6, para tirada de abscesso surgido no fígado. Desde então o cantor vem sendo mantido na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. Segundo a equipe médica, a ventilação mecânica visa proporcionar ao músico mais conforto para respirar.