Cantor Netinho permanece internado em estado grave O cantor Netinho permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, afirma o boletim médico mais recente deste domingo, 12. De acordo com o comunicado assinado pelos médicos Antonino Carlos Onofre de Lira (diretor técnico hospitalar) e Paulo Cesar Ayroza Galvão (diretor clínico), "o paciente apresentou melhora clínica e laboratorial, respira sem ajuda de aparelhos, com estado de consciência preservado."