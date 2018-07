Cantor Netinho segue em estado grave na UTI O estado de saúde do cantor baiano Netinho ainda é grave, de acordo com nota do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e respira com a ajuda de aparelhos. Netinho foi transferido de helicóptero na madrugada desta sexta-feira, 10, do Hospital Aliança, em Salvador, para a capital paulista. Segundo boletim da equipe médica, Netinho não apresentou complicações durante a transferência. De acordo com o hospital, ele está sendo acompanhado pelas equipes dos médicos Roberto Kalil Filho, Raul Cutait e David Uip.