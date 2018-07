Cantor Pedro é transferido para São Paulo

Pedro sofreu traumatismo craniano após um acidente automobilístico no dia 20, próximo a divisa entre Minas e Goiás. Depois de ser resgatado, o jovem superou um choque hemorrágico, no Hospital Municipal de Itumbiara, após uma cirurgia. Transferido para Goiânia, o cantor - que faz dupla com o primo Thiago - sofreu duas paradas cardíacas, a última com 6 minutos de duração, no domingo.

Agora, no hospital da capital paulista, Pedro luta contra um edema cerebral grave, uma inflamação nos pulmões, uma fratura no fêmur e os riscos de sequelas neurológicas.