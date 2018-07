Cantor Pedro Leonardo é transferido para São Paulo Os médicos iniciaram o processo de transferência do cantor Pedro Leonardo, de 24 anos, do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo no começo da tarde desta quinta-feira, 26. Duas ambulâncias vão participar da transferência. Uma levará Pedro Leonardo ao aeroporto. A outra servirá de suporte aos médicos. Batedores da PM vão abrir espaço no percurso de 30 minutos entre o IOG e o Aeroporto Santa Genoveva.