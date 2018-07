Cantor Pedro Leonardo faz testes de leitura

Pedro Leonardo está internado desde 26 de abril no Hospital Sírio Libanês, na zona sul de São Paulo. O cantor sofreu um acidente de carro no dia 20 de abril, em uma estrada entre os estados de Minas Gerais e Goiás. O cantor ficou internado em estado grave no Hospital de Goiânia, em coma induzido até a sua transferência para São Paulo.

Pedro foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, após ter acordado do coma no dia 20 de maio, e passado por uma cirurgia do fêmur, no último dia 23. Nesta segunda, os testes comprovaram que o cantor não terá sequelas na audição, fala e visão.

Segundo a assessoria, Pedro ainda não fica em pé, em função da cirurgia do fêmur e deve continuar se recuperando durante os próximos 20 dias.