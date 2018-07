SÃO PAULO - O cantor Pedro Leonardo será submetido a uma traqueostomia - procedimento que viabiliza a respiração com auxílio de aparelhos - no fim da tarde deste domingo, informou boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do Hospital Sírio Libanês. Segundo os médicos, ele tem mostrado evolução satisfatória.

Pedro Leonardo Dantas da Costa, filho do cantor Leonardo, sofreu um acidente de carro em 20 de abril, quando voltava de um show, próximo à divisa entre Minas Gerais e Goiás. Ele foi socorrido e passou por uma cirurgia no Hospital municipal de Itumbiara. O cantor foi transferido para Goiânia e chegou a sofrer duas paradas cardíacas. O jovem permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde 26 de abril.