Cantor Pedro Leonardo teve alta nesta segunda-feira

Pedro surgiu no saguão do hospital em uma cadeira de rodas, empurrada pelo pai. Ele foi aproximado dos microfones, apoiados em uma bancada, e falou rapidamente com a imprensa e com os fãs que o aguardavam. "Muito obrigado, gente. Obrigado pelas orações, do fundo do meu coração. Obrigado pelo carinho. Vamos pra casa, vamos comer uma galinhada agora, certeza", disse o cantor aos risos.

Mais magro e ainda debilitado por conta do acidente, Pedro apresentou dificuldades nos movimentos dos braços e na fala. Mesmo com a alta hospitalar, ele manterá o tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia para recuperar os movimentos e a fala.

Antes do filho deixar o hospital, Leonardo conversou com a imprensa e agradeceu a todos os envolvidos na recuperação do filho, inclusive aos jornalistas que acompanharam sua recuperação. "Se não fossem vocês, não teriam vindo tantas orações de tantos lares do Brasil para o Pedro", disse. O cantor Thiago disse que a recuperação do primo foi um milagre. "Hoje é um dia para comemorar. Só tenho que agradecer a Deus. Milagres existem, para quem não acredita em milagres aí está uma prova".