Cantor Sérgio Reis deixa hospital em Belo Horizonte O cantor Sérgio Reis, de 71 anos, deixou hoje o Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde estava internado desde que caiu do palco durante uma apresentação no último dia 3. Apesar da alta hospitalar, o artista foi orientado a manter tratamento com fisioterapia respiratória e analgésicos para aliviar a dor.