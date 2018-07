Cantor sertanejo morre eletrocutado durante show no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE - O cantor Enio Knak Júnior, de 28 anos, morreu atingido por uma descarga elétrica durante festa de carnaval num clube de Santo Ângelo, no noroeste do Rio Grande do Sul, na madrugada deste domingo.

Durante o show, ele se encostou em uma estrutura metálica que estava energizada. O artista chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu às consequências do choque. Enio era parceiro de um irmão na dupla sertaneja Junior e Marcel, de Santa Cruz do Sul, no centro do Estado. Os dois estavam contratados para animar bailes de carnaval em Santo Ângelo. A polícia fechou o clube para a perícia apurar as causas da descarga elétrica.