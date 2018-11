Cantor 'Sweet Micky' assume a presidência do Haiti

O ex-artista, que tem 50 anos, fez o juramento de posse diante da assembleia nacional do Haiti em uma estrutura da Organização das Nações Unidas (ONU), erguida no local do antigo edifício do Parlamento, destruído pelo tremor do ano passado.

Refletindo os gigantescos desafios de reconstrução do país mais pobre do mundo ocidental, uma interrupção no fornecimento de energia ocorreu durante a cerimônia de juramento, mas Martelly seguiu adiante.

O presidente que está deixando o cargo aplaudiu seu sucessor enquanto o ex-cantor recebia a faixa presidencial haitiana, nas cores azul e vermelha.

Na pequena, porém instável, nação caribenha, que tem um histórico de revoltas e ditaduras, a posse marca a primeira vez que um presidente haitiano eleito democraticamente assume o poder de um líder da oposição, também eleito livremente.

Martelly deve realizar um discurso do lado de fora dos escombros da estrutura do palácio presidencial, danificada pelo terremoto, perto de uma importante praça de Porto Príncipe, onde milhares de desabrigados do tremor ainda se refugiam em um acampamento improvisado.

O novo presidente, um astro da música Konpa e conhecido como "Sweet Micky", obteve a maioria dos seus votos de eleitores pobres e analfabetos, com a promessa de mudança em uma campanha avassaladora, que resultou na sua vitória no segundo turno, em 20 de março.

Ele prometeu transformar o Haiti de um Estado incapaz em um novo destino no Caribe para investimentos e turismo, que criarão empregos e vidas melhores para os 10 milhões de pessoas da nação.