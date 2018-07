Cantor Wando está internado em estado grave em Minas Gerais

O cantor Wando, de 66 anos, está internado em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Biocor, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Está sedado e respira com a ajuda de aparelhos. Ele foi internado na sexta-feira e passou por angioplastia coronariana de urgência, para desobstruir artérias do coração.

A produção do cantor suspendeu as apresentações previstas para 4 e 10 de fevereiro, em Saquarema e São Gonçalo (RJ). Os shows do cantor foram remarcados para março, mas o artista não tem previsão de alta.

Nascido em Cajuri, na Zona da Mata mineira, e batizado Vanderley Alves dos Reis, Wando recebeu o apelido da avó ainda pequeno. Hoje, mantém residências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, onde vive com a mulher e uma filha de 5 anos.

Despontou para o sucesso na década de 1970 e tem como uma das principais marcas receber calcinhas das fãs nos shows. Em seu site (wando.com.br), é possível mandar um "recado na calcinha" para o artista.

Lançou 28 discos e estima-se que vendeu mais de 10 milhões de cópias. Seu maior sucesso é a música Fogo e Paixão, que integra O Mundo Romântico de Wando, lançado em 1988.

O último disco de inéditas, Fêmea, foi lançado no ano de 2001. Desde então, foram lançadas duas coletâneas de sua obra, uma delas acústica.